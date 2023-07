Chipmachinefabrikant ASML: rustiger met aannemen nieuw personeel

Chipmachinefabrikant ASML doet het wat rustiger aan met het aannemen van nieuw personeel, na de sterke groei van het personeelsbestand vorig jaar. Dat bevestigt een woordvoerster van het Veldhovense bedrijf na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. De chipindustrie kampt met onzekerheid door de afzwakkende wereldeconomie en de impact van de hoge inflatie op de consumentenbestedingen.

Vorig jaar nam ASML wereldwijd 10.000 nieuwe mensen aan waardoor het personeelsbestand groeide naar ongeveer 40.000. Daarvan werkt ongeveer de helft in de regio Brabant. Volgens de woordvoerster zijn er ook veel mensen die wonen in de Randstad bij ASML komen werken. Dat is volgens haar te danken aan de mogelijkheid om deels thuis te werken. Overigens zijn die 10.000 mensen van vorig jaar geen ‘netto’ groei. “We hebben ook mensen vervangen die ASML verlieten voor een andere baan of wegens pensioen.”

ASML zegt in een verklaring dat de halfgeleiderindustrie sterke groeivooruitzichten op de lange termijn heeft, maar op de korte termijn kampt met een terugval. “Het is niet duidelijk wanneer een herstel kan worden verwacht. Zoals aangegeven tijdens de bekendmaking van de eerstekwartaalcijfers, groeit de omzet van ASML dit jaar naar verwachting nog steeds met meer dan 25 procent. Dankzij ons aannamebeleid hebben we voldoende personeel om dit groeiscenario te ondersteunen.”

Het concern heeft geen volledige vacaturestop. De woordvoerster geeft aan het nu vooral zaak is dat iedereen die nieuw is “een goed plekje krijgt”. De orderportefeuille voor ASML stond aan het einde van het eerste kwartaal op 38,9 miljard euro.