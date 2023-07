CNV: werkdruk Schiphol blijft hoog, personeel loopt nog altijd weg

Het vorig jaar gesloten akkoord tussen Schiphol en de vakbonden om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken moet worden verlengd en uitgebreid, vindt CNV. “De werkdruk is nog altijd hoog, met als gevolg dat er ook weer veel mensen vertrekken. Vooral bij de vrouwelijke beveiligers zien we dat het spaak loopt”, constateert de vakbond.

Het akkoord, dat in september afloopt, heeft volgens CNV “absoluut geholpen” om de grootste problemen op te lossen. Beveiligers, schoonmakers, bagage-afhandelaars en buschauffeurs gingen er allemaal op vooruit, mede door een toeslag. De situatie op de luchthaven blijft echter kwetsbaar, waarschuwt CNV. De bond wil dat er nieuwe afspraken gemaakt worden over toeslagen en roosters.

“Het personeelstekort bij vrouwelijke beveiligers zorgt voor een onaanvaardbaar hoge belasting en werkdruk. Veel vrouwen lopen nu op hun tandvlees. We willen daarom specifiek aandacht voor deze groep”, stelt de vakbond.

De vakbonden en Schiphol gaan dinsdag met elkaar in gesprek over een mogelijke verlenging van het akkoord, dat in juni vorig jaar werd afgesloten. Daarvoor dreigden vakbonden met grootschalige acties op Schiphol, mede vanwege de hoge werkdruk.

Vakbonden beschuldigden de luchthaven er al jaren van problemen van onderbetaling en werkdruk af te wentelen op de vele opdrachtnemers op de luchthaven, zoals de afhandelingsbedrijven.