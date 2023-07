Inspectie: supers laten boodschappenbezorgers onveilig werk doen

Supermarktketens laten hun bezorgers van boodschappen vaak te zwaar werk doen, concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie na onderzoek. De bezorgers moeten geregeld zware kratten boven hun schouders tillen. In de laadruimte van de bus kunnen ze in aanraking komen met een gevaarlijk koelmiddel, met brandwonden tot gevolg.

De Arbeidsinspectie onderzocht vijf grote ketens, waarvan de namen niet bekend zijn gemaakt. “Later dit jaar gaat de Arbeidsinspectie opnieuw controleren. Als er dan weer overtredingen worden geconstateerd kunnen de bedrijven een boete krijgen.”

De kratten wegen vaak 10 tot 15 kilo, met uitschieters tot boven de 20 kilo. Volgens de inspectie brengen de supermarktketens de fysieke belasting hiervan onvoldoende in kaart. De Arbeidsinspectie eist dat de bezorgdiensten dit wel gaan doen en maatregelen nemen zoals het aanpassen van de inrichting en de belading van de bestelauto’s.

Bezorgen van boodschappen uit de supermarkt is een sterk groeiende markt. De werkzaamheden van de bezorgers bestaan voornamelijk uit het laden van kratten in bestelauto’s of kleine vrachtwagens en het bezorgen van de kratten bij de klanten.

Volgens de inspectiedienst ontstaan bij de bezorging aan huis ook gevaarlijke situaties op de openbare weg. “Vaak worden de bestelauto’s geparkeerd op plekken waar de afstand tot het overige verkeer klein is. Tijdens het bezorgen wordt vaak de straat overgestoken met de kratten waarbij onveilige situaties kunnen ontstaan”, aldus de instantie.