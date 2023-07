Zwaargewicht ING houdt AEX net uit het rood

De financiƫle aandelen op het Damrak wisten de AEX-index dinsdag net uit het rood te houden. Zo ging ING 2,9 procent omhoog, goed voor de eerste plaats bij de hoofdfondsen. Betaalbedrijf Adyen werd 1,4 procent hoger gezet. Beleggers deden het verder vooral voorzichtig aan in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over juni, dat woensdag op het programma staat.

De inflatie in de grootste economie ter wereld laat al enige tijd een afkoeling zien door lagere energieprijzen, maar zonder deze sterk schommelende brandstofprijzen blijft de zogeheten kerninflatie hardnekkig hoog. De Federal Reserve heeft al laten doorschemeren dat de rente later deze maand verder verhoogd zal worden om de prijsstijgingen tegen te gaan.

De AEX sloot een fractie hoger op 755,82 punten. De MidKap ging het beter af met een winst van 0,9 procent op 906,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. Londen eindigde 0,1 procent in de plus.

ArcelorMittal ging 1,6 procent omhoog. De staalfabrikant profiteerde onder meer van de uitbreiding van de Chinese steunmaatregelen voor de noodlijdende vastgoedsector van het land.

De hoofdindex op Beursplein 5 werd vooral gedrukt door de chipbedrijven. Zo verloren ASMI, Besi en ASML tussen de 1,6 en 2,4 procent. Laatstgenoemde doet het wat rustiger aan met het aannemen van nieuw personeel, na de sterke groei van het personeelsbestand vorig jaar. Van een volledige vacaturestop is volgens een woordvoerster van het bedrijf echter geen sprake.

AMG won 1,7 procent bij de middelgrote fondsen. Analisten van Degroof Petercam schroefden hun koersdoel voor de metalenspecialist op. Van Lanschot Kempen stond onderaan met een verlies van 4,6 procent. De vermogensbeheerder werd door analisten van Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald.

In Frankfurt steeg Daimler Truck 2,5 procent. De Duitse vrachtwagenfabrikant verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke verkopen in het tweede kwartaal. Ook gaat het bedrijf voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.