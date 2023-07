Inflatie VS koelt af tot 3 procent, laagste niveau in twee jaar

De inflatie in de Verenigde Staten is in juni afgekoeld tot 3 procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. Een maand eerder lagen de kosten voor levensonderhoud nog 4 procent hoger in vergelijking met mei vorig jaar.

De kerninflatie, zonder sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen, nam eveneens af, van 5 procent in mei tot 4,8 procent in juni. Deze graadmeter is erg belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Fed vergadert later deze maand over een nieuwe rentestap en heeft al laten weten dat de rente vrijwel zeker verhoogd zal worden. In juni besloot de Amerikaanse centrale bank nog de verhoging van de rente te pauzeren, nadat deze tien keer op rij was verhoogd.