Ook Portugal kritisch over renteverhogingen ECB

Ook in Portugal is er kritiek op de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Volgens de Portugese minister van Financiƫn vergroten verdere renteverhogingen van de ECB de gevaren voor de economie van de eurozone die al in een recessie is beland. Eerder haalde onder meer ook al de Italiaanse premier Giorgia Meloni uit naar de ECB.

Volgens minister Fernando Medina is de inflatie al aan het afkoelen en moet de volledige impact van de renteverhogingen op huishoudens en bedrijven nog geabsorbeerd worden. Door die renteverhogingen wordt het duurder om leningen aan te gaan. Medina stelt dat de ECB nu erg voorzichtig moet zijn met verdere rentestappen omdat de economie daardoor onnodige schade kan oplopen.

Premier Meloni zei onlangs dat de renteverhogingen van de ECB niet bijdragen aan het verlagen van de inflatie, omdat die vooral wordt gestuwd door de hoge energieprijzen. Het is volgens haar een “simplistisch” middel dat meer schade aanricht dan goed doet. De ECB heeft al aangegeven ook deze maand de rente verder te verhogen.