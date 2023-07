Bloomberg: Shell onderzoekt opties voor hernieuwbare energie

Shell onderzoekt de strategische opties voor zijn wereldwijde activiteiten op vlak van hernieuwbare energie. Een van de mogelijkheden is om een belang in die activiteiten te verkopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het olie- en gasconcern zou adviseurs hebben ingeschakeld om verschillende scenario’s te onderzoeken. Ook heeft Shell een aantal internationale investeerders gepolst voor hun interesse in een investering, melden de ingewijden.

Shell wilde tegenover Bloomberg niet ingaan op het nieuws, maar verwees wel naar opmerkingen op de afgelopen beleggersdag. Daar liet het bedrijf doorschemeren bepaalde activiteiten op het vlak van elektriciteit van de hand te willen doen in 2025, maar ook enkele nieuwe investeringen op dat terrein te willen doen.

Het energieconcern verdient het meest met de verkoop van olie en gas. Maar onder de voormalige topman Ben van Beurden breidde Shell ook in hoog tempo de activiteiten op vlak van groene energie uit. In Nederland werkt Shell bijvoorbeeld samen met Eneco aan windmolenparken in zee.

Van Beurdens opvolger Wael Sawan stelde zichzelf ten doel vooral het rendement van Shell te verhogen. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, moeten groene projecten ook bijdragen aan de winstgevendheid. Daarmee wil de nieuwe topman het verschil in beurswaarde met Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron verkleinen.