Bronnen: beperkingen ASML voor export richting China nog strenger

De beperkingen voor de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML voor export richting China, worden mogelijk nog strenger. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het was al bekend dat ASML vanaf september enkel nog met een vergunning bepaalde machines aan China mocht leveren. Maar leveringen aan een aantal Chinese fabrieken zouden nu ook tegengehouden kunnen worden door de Verenigde Staten, aldus de bronnen.

Het zou bijvoorbeeld gaan om de handel met een fabriek die in beheer is van Semiconductor Manufacturing International, een toonaangevend chipbedrijf in China. In die gevallen moet de export dus worden goedgekeurd door zowel Nederland als de VS. Naast de vergunningplicht voor de export van bepaalde machines van ASML, komt er ook een vergunningplicht voor onderhoud aan machines waarvan er nog honderden aanwezig zijn in China. Volgens de bronnen komt daar ook een controle op de uitvoer van reserveonderdelen bovenop.

Ook op die beperkingen kunnen de VS een stempel drukken. Zo verwachten de bronnen dat de Amerikaanse regering een beroep zal doen op de Foreign Direct Product Rule (FDPR-maatregel). Die stelt de VS in staat om export door buitenlandse leveranciers tegen te houden als er ook maar enkele onderdelen van Amerikaanse makelij in te vinden zijn. De Amerikaanse regering nam de FPDR-maatregel eerder aan om te voorkomen dat chipbedrijven Amerikaanse technologie├źn zouden delen met het Chinese telecombedrijf Huawei.

De exportbeperking voor ASML kwam er onder druk van de Amerikaanse regering. Die kondigde vorig jaar oktober al aan de uitvoer naar China van zijn eigen chiptechnologie te beperken uit vrees dat de chips gebruikt worden voor militaire doeleinden. De export door ASML is al langer beperkt. De modernste euv-machines mogen al een paar jaar niet naar China worden uitgevoerd.