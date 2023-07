Ferrero legt weer Belgische fabriek stil na salmonella-uitbraak

De Duitse chocoladeproducent Ferrero heeft de productie in een Belgische fabriek opnieuw stilgelegd na een nieuwe salmonella-uitbraak. Volgens persbureau DPA heeft het bedrijf bevestigd dat geen enkel eindproduct vrij was van de bacterie.

Het is al de tweede keer dat Ferrero-producten salmonella blijken te bevatten. Vorig jaar werden onder meer chocolade-eieren teruggeroepen, nadat in dezelfde fabriek een uitbraak had plaatsgevonden. Als gevolg daarvan werden honderden infecties in verschillende Europese landen gemeld. Meer dan 40 procent van de zieken werd vanwege de besmetting opgenomen in het ziekenhuis.

Ferrero laat weten dat het stilleggen geen gevolgen heeft voor de werknemers van de fabriek. Ook worden de nodige maatregelen genomen in samenwerking met de Belgische voedselautoriteit.