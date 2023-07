Media: medeoprichter telecombedrijf Altice opgepakt in Portugal

Armando Pereira, een van de medeoprichters van het in Nederland gevestigde telecom- en kabelbedrijf Altice, is in Portugal opgepakt. Lokale Portugese media melden dat dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar vermeende corruptie, belastingfraude en witwassen. Altice Portugal is het grootste telecombedrijf van het land.

Zowel het hoofdkantoor van Altice in de Portugese hoofdstad als het huis van Pereira zijn volgens de media binnengevallen door agenten. De onderzoeksautoriteiten in Portugal geven in een verklaring aan dat er donderdag en vrijdag in totaal negentig invallen zijn gedaan in het kader van het onderzoek. Dat gebeurde onder meer bij huizen, bedrijven en advocatenkantoren, verspreid door het hele land.

Bij de zoekacties zijn in totaal drie mensen opgepakt. De autoriteiten zeggen niets over wie deze personen zijn. Ook zijn documenten en bezittingen in beslag genomen met een geschatte waarde van ongeveer 20 miljoen euro.

Altice had in het verleden een notering aan de Amsterdamse beurs. In 2021 werd het bedrijf van de beurs gehaald door oprichter Patrick Drahi.