UWV spoorde uitkeringsfraude onrechtmatig op

Uitkeringsinstantie UWV heeft op ongeoorloofde wijze gegevens verzameld van mensen met een WW-uitkering om er achter te komen of ze illegaal in het buitenland zaten.

“We hebben op een bepaalde manier IP-adressen verworven en verwerkt”, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. “Wettelijk mag dit niet. Toen we daar achter kwamen hebben we hier juridisch advies over ingewonnen en zijn we hiermee gestopt”, aldus de zegsman. De reden voor de ongeoorloofde werkwijze was een grootschalige fraude met WW-uitkeringen in 2019.

“Het UWV heeft een handhavende en toezichthoudende taak om te controleren of rechten en plichten nagekomen worden. Als je een WW-uitkering krijgt moet je in Nederland aanwezig zijn, je moet beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt”, stelt de woordvoerder.

Volgens hem is het gestopte systeem negen maanden actief geweest. Het UWV zegt meerdere systemen te hebben om fraudeurs op te sporen. “We hebben verschillende manieren om misbruik met uitkeringen te controleren. We hebben één daarvan nu stopgezet.”