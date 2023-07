Stroomprijzen in meerdere landen door wind tijdelijk onder nul

De elektriciteitsprijzen op de spotmarkt in tal van Europese landen zullen dit weekend onder nul dalen, omdat er overal veel wind is terwijl er in de zomer steevast ook veel energie opgewekt wordt met zonnepanelen. De meeste mensen profiteren hier niet direct van omdat hun energietarieven contractueel vaststaan, maar mensen met een zogeheten dynamisch energiecontract kunnen tijdelijk geld toe krijgen als ze bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten of hun elektrische auto opladen.

Uit gegevens van het grote handelsplatform Epex Spot kwam zaterdag naar voren dat de elektriciteitsprijzen voor een groot deel van de zondag negatief zijn in bijna een dozijn landen. In Nederland zou de prijs zondagmiddag zelfs zakken tot min 73,76 euro per megawattuur.

Het is niet voor het eerst dat deze prijzen onder nul uitkomen. Dat gebeurt als er door een grote hoeveelheid wind en zon opeens veel meer energie beschikbaar is dan er wordt afgenomen. Deze zomer lijken negatieve stroomprijzen wel vaker voor te komen. Ook opvallend is dat het nu in zoveel landen tegelijk gebeurt.

Volgens deskundigen gaat het om een neveneffect van de overgang naar hernieuwbare energie zolang die niet gepaard gaat met een verandering in het energiegebruik. Er zijn slimmere apparaten en opslagsystemen nodig die juist op momenten dat er veel stroom opgewekt wordt veel energie tot zich nemen en op andere momenten minder.

“De negatieve prijzen zijn een belangrijk signaal in het elektriciteitssysteem om flexibiliteit en opslag te stimuleren”, zegt Tom Haddon, consultant bij advies- en ingenieursbureau Arcadis in Cardiff. “Op dit moment is negatieve prijsstelling een bug, maar het zou een functie moeten zijn.”

Er zijn al elektriciteitsleveranciers die inspelen op de sterk schommelende stroomprijzen. Eerder dit jaar meldden Zonneplan en de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) dat huishoudens in steeds grotere aantallen overstapten op dynamische energiecontracten. Klanten met zo’n contract betalen voor hun energie de inkoopprijs die op dat moment geldt.

Volgens Zonneplan gebeurde het in april voor het eerst dat mensen met een dynamisch energiecontract geld toekregen voor hun stroomgebruik. Sindsdien heeft de onderneming al enkele flinke negatieve uitschieters van de prijzen gezien. Begin deze maand zakte de marktprijs zelfs even naar 500 euro onder nul. Als je toen je elektrische auto oplaadde had je zomaar zo’n 20 euro kunnen verdienen, rekende Zonneplan uit.