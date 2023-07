Amerikanen krijgen vaker nul op rekest bij aanvraag lening

Amerikanen worden steeds vaker afgewezen wanneer ze een aanvraag doen voor een lening. Dat is het gevolg van de opgelopen rente en banken die een stuk voorzichtiger zijn geworden. Dat maakte de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, bekend na onderzoek.

Het percentage kredietaanvragen dat werd afgewezen steeg in de afgelopen twaalf maanden tot bijna 22 procent, het hoogste niveau in vijf jaar. Het totale aantal kredietaanvragen daalde tot de laagste stand sinds oktober 2020. De Fed baseert zich op een doorlopend onderzoek.

In het voorgaande onderzoek, gepubliceerd in februari voor de ineenstorting van Silicon Valley Bank en andere Amerikaanse geldschieters, was het afwijzingspercentage 17,3 procent.

Volgens de onderzoekers worden kredietaanvragers in alle leeftijdsgroepen afgewezen. Vooral mensen die een aanvraag indienden voor een lening om een auto te kopen kregen vaak ‘nee’ te horen.