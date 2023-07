Bundesbank: groei Duitse economie in lente na recessie in winter

De Duitse economie is in de lente waarschijnlijk weer gegroeid, na de recessie in de winterperiode. Dat schrijft de Duitse centrale bank in zijn maandelijkse rapport over de staat van de grootste economie van Europa.

Volgens de Bundesbank hebben de consumentenbestedingen stabilisering laten zien en blijft de arbeidsmarkt er goed voor staan. In het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van dit jaar was er juist nog krimp te zien voor Duitsland. Daarmee was dus sprake van een technische recessie. Dat kwam vooral omdat consumenten vanwege de hoge inflatie de hand op de knip hielden. Ook stond de Duitse export onder druk door de afzwakkende wereldeconomie.

De centrale bank stelt verder dat problemen in toeleveringsketens aan het verminderen zijn, waardoor industrie- en bouwbedrijven betere resultaten behalen. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van bezorgdheid bij ondernemers, waardoor het herstel wat trager kan zijn in de rest van het jaar dan eerder gedacht.

De Bundesbank heeft vooralsnog een prognose voor een krimp van de Duitse economie over heel 2023 met 0,3 procent. In de twee jaren daarna zou er dan weer groei moeten zijn voor de belangrijkste handelspartner van Nederland.