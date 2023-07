Chinese beurzen dalen na tegenvallende economische groei

De Chinese aandelenbeurzen in Shanghai en Shenzhen gingen maandag omlaag. Beleggers verwerkten een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Ook de andere Aziatische markten lieten overwegend verliezen zien. In Hongkong bleef de beurs dicht vanwege de tyfoon Talim. Ook in Tokio werd niet gehandeld, vanwege een nationale vrije dag in Japan.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de min en de beurs in Shenzhen zakte 0,9 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 6,3 procent op jaarbasis is gegroeid. Economen hadden gerekend op een groei met 7,1 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal kwam de groei uit op slechts 0,8 procent, tegen 2,2 procent een kwartaal eerder.

Ook nam de jeugdwerkloosheid in juni toe tot een nieuw recordniveau van ruim 21 procent en vielen de winkelverkopen in China flink terug ten opzichte van een maand eerder. Beleggers waren daarnaast teleurgesteld dat de Chinese centrale bank het rentetarief voor leningen met een middellange looptijd ongewijzigd liet op 2,65 procent. Op de beurzen werd juist gehoopt op meer steun van de overheid om het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De beurshandel werd overheerst door de overstromingen in Zuid-Korea, waar het dodental is gestegen naar 39. Vanwege zware regenval lopen er al sinds donderdag gebieden in het midden en zuiden van het land onder. President Yoon Suk-yeol liet weten de aanpak van overlast door extreem weer volledig te willen herzien. De All Ordinaries in Sydney won een fractie.