Amerikaanse banken gewild op aandelenbeurzen New York

Amerikaanse banken zijn dinsdag bij de winnaars geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers toonden zich tevreden met de kwartaalresultaten die enkele grote financiële dienstverleners op Wall Street presenteerden. Daarmee lijken de zorgen over een aantal faillissementen van middelgrote banken in de Verenigde Staten eerder dit jaar enigszins naar de achtergrond te verschuiven.

Een speciale beursindex van Amerikaanse banken won ruim 3 procent tot het hoogste niveau van de afgelopen drie maanden. Zakenbank Morgan Stanley zag de winst weliswaar teruglopen in het afgelopen kwartaal, maar deed goede zaken met zijn divisie voor vermogensbeheer. Het aandeel won 6,5 procent. Bank of America profiteerde van gestegen rentes en boekte meer winst dan analisten hadden verwacht, wat beleggers beloonden met een koerswinst van ruim 4 procent.

De algehele stemming was ook positief. De Dow-Jonesindex won 1,1 procent tot 34.951,93 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4553,98 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.353,64 punten.

Beleggers hopen dat aan de reeks renteverhogingen van centrale banken binnenkort een einde komt nu de inflatie begint te zakken. In Europa liet ECB-bestuurslid Klaas Knot weten dat het geen uitgemaakte zaak is dat de rente voor de eurozone na juli nog verder omhoog gaat. Tegelijkertijd kwam naar buiten dat verkoopcijfers van Amerikaanse winkeliers in juni minder hard waren gestegen dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Warner Music Group kon een eerdere winst niet volledig vasthouden. Het concern achter veel muzieklabels sloot een nieuwe deal met video-app TikTok over een innigere samenwerking. Na een korte piek in de beurskoers van Warner Music zakte het aandeel weer ver terug en eindigde 0,9 procent boven de slotstand van maandag.

Lockheed Martin won bijna 2 procent. Het Amerikaanse defensieconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Beleggers lieten zich amper afschrikken door nieuws over nieuwe kartelboetes voor Apple (min 0,1 procent) en Amazon (0,6 procent) in Spanje van in totaal 194 miljoen euro.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent meer waard op 75,68 dollar per vat. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 79,68 dollar per vat. De euro won enig terrein en was 1,1230 dollar waard.