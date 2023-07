Bank of America hoger op Wall Street na cijfers

Bank of America ging dinsdag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse bank profiteerde van de gestegen rentes en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Bank of America sprak daarbij van de meest winstgevende eerste jaarhelft ooit, met uitzondering van die in 2021. Het aandeel klom 2 procent.

Zakenbank Morgan Stanley deed afgelopen kwartaal goede zaken op het gebied van vermogensbeheer, maar zag de winst wel teruglopen. Het aandeel steeg 1,3 procent.

De detailhandelsbedrijven stonden ook in de belangstelling. Voor aanvang van de beurshandel werd namelijk bekendgemaakt dat de winkelverkopen in de Verenigde Staten in juni iets minder hard zijn gestegen dan economen hadden verwacht. Supermarktketen zakte Walmart 0,1 procent en warenhuisketens Target en Lowe’s verloren een fractie van hun waarde.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.640 punten. De brede S&P 500 zakte juist 0,1 procent tot 4519 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 14.185 punten.

Lockheed Martin won bijna 2 procent. Het Amerikaanse defensieconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

Microsoft verloor 0,6 procent. Volgens mediaberichten gaan Microsoft en Activision Blizzard (min 0,5 procent) de deadline voor het sluiten van de overnamedeal ter waarde van 69 miljard dollar die dinsdag verloopt waarschijnlijk niet halen. Volgens de ingewijden zijn Microsoft en overnameprooi Activision niet van plan weg te lopen van de deal als de deadline niet wordt gehaald en willen ze de deadline verlengen.

United Health steeg 2 procent. Analisten van investeringsbank Bernstein adviseren de zorgverzekeraar te kopen en verwachten dat het aandeel met bijna 25 procent in waarde kan stijgen.

Pinterest steeg 4,2 procent. Analisten van Evercore ISI verhoogden het advies voor het digitale prikbord, dat volgens hen zal profiteren van de verbeterde omstandigheden op de advertentiemarkt.

De euro was 1,1236 dollar waard, tegen 1,1238 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 74,88 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 79,17 dollar per vat.