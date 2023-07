Britse subsidies voor ontwikkeling kleine kernreactoren

De Britse overheid trekt 157 miljoen pond (183 miljoen euro) uit voor nieuwe subsidies voor de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Met dat geld hoopt het Verenigd Koninkrijk dat bedrijven sneller vooruitgang boeken met hun onderzoek naar zogeheten Small Modular Reactors (SMR’s).

De Britse overheid heeft een doelstelling om in 2050 een kwart van de stroomproductie te halen uit kernenergie. Het land wil zo minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de uitstoot verlagen. De subsidies maken deel uit van het ‘Great British Nuclear’-initiatief. De SMR-reactoren moeten veel kleiner worden dan gewone kernreactoren. Ze zouden daardoor veel goedkoper zijn en ook sneller om te bouwen. De reactoren zouden grotendeels in een fabriek gebouwd moeten worden en daarna vervoerd naar de locatie.

De ontwikkeling van dat soort reactoren staat nog wel in de kinderschoenen. Onder meer Rolls-Royce is daarmee bezig. Dat Britse bedrijf kreeg in 2021 een subsidie van 210 miljoen pond voor onderzoek naar SMR’s.

Het Verenigd Koninkrijk is ook bezig met de bouw van nieuwe grote centrales. Het gaat dan om Hinkley Point C en Sizewell C die worden gebouwd door het Franse energieconcern EDF.