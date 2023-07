Onlinebank bunq verdubbelt, zet rem op meer internationale groei

Onlinebank bunq groeit naar eigen zeggen snel verder. De hoeveelheid tegoeden bij de Nederlandse bank verdubbelde de afgelopen vier maanden, tot 4,5 miljard euro. In maart werd ook al een groei van 91 procent van de gebruikerstegoeden gemeld over het voorgaande jaar. Met een zogeheten cashback-systeem uit de Verenigde Staten wil bunq meer Nederlanders aan zich binden, maar verder zet de bank de rem op internationale groei.

Het aantal klanten groeit snel bij bunq. De bank staat nu op 9 miljoen gebruikers in heel Europa, een groei van 67 procent over de afgelopen twaalf maanden. Daarmee is bunq naar eigen zeggen de op een na grootste ‘neobank’ van Europa. Die term gebruikt de bank zelf voor niet-traditionele nieuwe banken, zoals die in verschillende Europese landen van start gingen.

Tijdens een evenement in het DeLaMar Theater in Amsterdam zei bunq als eerste Nederlandse bank cashback te geven aan klanten. Dat houdt in dat klanten 1 procent van hun bestedingen in de horeca en 2 procent van de uitgaven in het openbaar vervoer kunnen terugkrijgen van hun bank. “In de VS is dit al heel populair en onze klanten vragen erom. Dit kost ons wel wat geld, maar we denken dat het ons ook weer genoeg oplevert”, licht oprichter en topman Ali Niknam toe.

In andere Europese landen hoeft bunq niet meer zo snel te groeien. In Duitsland was de bank van plan om de spaarrente te verhogen, maar Niknam zag daar toch vanaf om de groei in toom te kunnen houden. “Groeien is belangrijk en fijn, maar dat gaat nu al zo hard dat het niet nog sneller hoeft.”

Via NRC kwam vorige maand de strenge werkcultuur aan het licht die bij bunq heerst. Volgens de krant vertrekken elk jaar opnieuw tientallen werknemers omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen van het bedrijf. Er wordt onder meer verwacht dat ze binnen een uur reageren op mails, ook buiten werktijden. “Als mensen liever niet met resultaat bezig zijn, dan is daar niks mis mee. Maar dan is dit niet de plek voor jou”, zei Niknam daar toen over.

Verder lukte het bunq nog niet om over een heel jaar winst te maken. De in 2012 opgerichte bank noteerde over het afgelopen jaar een nettoverlies van ruim 10 miljoen euro. Eind vorig jaar werd wel voor het eerst een kwartaal met winst afgesloten.