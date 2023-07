Afzwakkende economie zorgt voor dip overslag haven Rotterdam

De afzwakkende economie heeft voor een dip in de Rotterdamse haven gezorgd. De overslag in de grootste zeehaven van Europa zakte in het eerste halfjaar met 5,5 procent in. Schepen vervoerden vooral minder kolen en containers, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Ook over heel 2023 verwacht de haven een daling van de overslagvolumes. In sommige landen dreigen recessies en ook in Nederland groeit de economie naar verwachting trager dan normaal, en dat drukt op de internationale handel.

Van januari tot en met juni had de Rotterdamse haven onder meer last van de dalende import uit Azië, waar veel consumentengoederen voor de westerse markt vandaan komen. Mede door die afname passeerden ruim 8 procent minder containers de haven. Ook drukte de oorlog in Oekraïne op de overslag van containers, omdat door internationale sancties het vervoer van en naar Rusland wegviel.

Bij de daling van de kolenoverslag met ruim 14 procent speelde ook de energietransitie een rol. Doordat in Duitsland en Nederland windmolens en zonneparken meer elektriciteit opwekten, was de behoefte aan vervuilende kolen voor de opwekking van stroom minder groot. Naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) was juist meer vraag, nu uit Rusland amper gas Europa binnenkomt. De overslag daarvan steeg met bijna 10 procent.

Financieel leed het havenbedrijf niet al te erg onder de inzakkende overslagvolumes. De opbrengsten uit havengelden, huur en erfpacht namen licht toe tot 416,5 miljoen euro. Omdat de kosten harder stegen, daalde de winst wel. Ook werden stikstofrechten die de haven eerder had gekocht minder waard, waardoor de nettowinst met 26 miljoen euro daalde tot 116,5 miljoen euro.

Interim-topman Boudewijn Siemons benadrukt dat het Havenbedrijf Rotterdam blijft investeren in vernieuwing en uitbreiding. “Ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen zijn er in het eerste halfjaar grote stappen gezet in de aanleg en uitgifte van nieuwe terreinen en kademuren om ruimte te maken voor onder meer de productie en import van groene waterstof en extra capaciteit in het containersegment”, verklaart hij in een toelichting.

Siemons doelt onder andere op de uitbouw van de Prinses Amaliahaven op Maasvlakte II. Die moet ervoor zorgen dat containerterminals van APM Terminals en RWG op termijn 4 miljoen containers meer kunnen overslaan dan nu.