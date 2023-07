Consumenten blijven onverminderd pessimistisch in juli

Consumenten waren in juli net zo pessimistisch over de economie als een maand eerder. Consumenten zijn daarmee al vier jaar onafgebroken negatief, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni liet het consumentenvertrouwen nog voor de tweede maand op rij een lichte verslechtering zien, na zes maanden van verbeteringen. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid van consumenten veranderde niet.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, kwam net als in juni uit op een stand van min 39. Het consumentenvertrouwen is daarmee nog altijd uitzonderlijk laag en ligt ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 10 staat.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36. In september en oktober 2022 werd de laagste stand ooit bereikt op min 59. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden was wat negatiever, maar het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie minder negatief. Het oordeel over de financiƫle situatie in de afgelopen twaalf maanden was iets minder negatief, terwijl het oordeel over de financiƫle situatie in de komende twaalf maanden vrijwel hetzelfde bleef als in juni. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie ongunstiger.