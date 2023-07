Havenbedrijf Rotterdam komt met nieuwe overslagcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam komt donderdag met cijfers over de overslag in de eerste helft van het jaar. Daarbij is het vooral de vraag of de de volumes in het containersegment nog steeds onder druk staan als gevolg van hoge inflatie en een afzwakkende economie.

In de eerste drie maanden van het jaar kampte de Rotterdamse haven al met een terugval in de containeroverslag. Mede daardoor liet de totale hoeveelheid goederen die er in de haven werden afgehandeld eveneens een daling zien. De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng), ijzererts en schroot, agribulk en kolen zaten in het eerste kwartaal wel in de lift.

Voor het eerst in jaren zullen de overslagcijfers niet worden toegelicht door Allard Castelein. Hij vertrok onlangs als topman van het havenbedrijf omdat zijn termijn erop zat. Castelein wordt tijdelijk vervangen door operationeel directeur Boudewijn Siemons, die beide functies zal combineren tot er een nieuwe eindverantwoordelijke is gevonden.

Siemons en financieel directeur Vivienne de Leeuw zullen donderdag op een persbijeenkomst wel een presentatie geven. In de haven wordt momenteel veel gewerkt aan grote investeringen in het containersegment en het verder vormgeven van de haven van Rotterdam als Europese knooppunt voor waterstof. Daarop willen de havenbestuurders in gesprek met journalisten ook verder ingaan.