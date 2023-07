Tata Steel: alle opties bekijken voor productie staal

Tata Steel bekijkt alle opties voor de productie van ‘groen staal’. Het gaat om de productie met behulp van waterstof, aardgas of elektriciteit. Dat zegt een woordvoerder van het staalbedrijf uit IJmuiden na berichtgeving van NU.nl dat wordt overwogen af te zien van het plan om staal te maken met groen waterstof dat wordt geproduceerd met windmolens op zee.

Tata zegt dat in mei werd aangekondigd dat sinds het opstellen van de verduurzamingsplannen in 2021 er veel is veranderd en dat het daarom noodzakelijk is om daar opnieuw naar te kijken. Het bedrijf verwijst onder meer naar de inflatie, verslechterde economische omstandigheden, energiecrisis, stikstofproblematiek en de extra klimaatmaatregelen van het kabinet.

Die nieuwe inzichten nopen het bedrijf de plannen opnieuw onder de loep te nemen en de technologie die daarbij hoort. “De transitie kan maar één keer. Dan moet het goed zijn”, aldus de woordvoerder. “Ons uitgangspunt blijft een realistische, haalbare en breed gedragen route naar groen staal in een schone omgeving. Daar verandert niets aan.”

Het bedrijf benadrukt dat er nu geen sprake van is om definitief af te zien van waterstof. “Onze belofte om de klimaatdoelstellingen te halen, staat fier overeind. Wij willen wel alle opties goed hebben afgewogen. Er is nog niks bepaald”, aldus de woordvoerder.

De onderneming verwacht na de zomer meer te kunnen zeggen over de verduurzamingsplannen, want nu is dat nog te vroeg, aldus Tata. “Het is van belang om alle scenario’s goed te kunnen overwegen voordat we hier inhoudelijk iets extern over kunnen delen.”

Tata heeft de afgelopen maanden ook een participatietraject gehad met vragen van omwonenden over de verduurzamingsplannen. “Hoewel we nog in de eerste fase van de participatie zitten, hebben de reacties al effect gehad op de plannen en de uitvoering daarvan. Het meest zichtbaar is dat we opnieuw beoordelen welke techniek we gaan realiseren.”

Nu gebruikt Tata nog vervuilende steenkool voor het proces om zuurstof te onttrekken aan ijzererts om daar zo ruw ijzer van te maken en uiteindelijk staal. Het bedrijf veroorzaakt daardoor de grootste uitstoot van alle industriebedrijven in Nederland.

Milieudefensie kwam al met een reactie op de berichtgeving. “Het lukt Tata Steel niet om snel genoeg te vergroenen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. De overheid moet geen euro belastinggeld meer geven aan Tata Steel, nu het bedrijf toegeeft waarschijnlijk geen klimaatvriendelijk staal te kunnen maken.”