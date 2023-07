Werkloosheid in juni gelijk gebleven op 3,5 procent

De werkloosheid in Nederland is in juni niet gedaald, maar ook niet gestegen. Van de beroepsbevolking had 3,5 procent geen betaalde baan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In mei was het werkloosheidspercentage even hoog. In beide maanden ging het om 353.000 mensen die wel beschikbaar waren voor betaald werk, maar geen baan hadden. Dat was een lichte stijging ten opzichte van april.

Het werkloosheidpercentage zit maar net boven het laagste punt ooit gemeten. De arbeidsmarkt geldt dan ook nog altijd als zeer krap. Werkgevers doen er vaak veel aan om hun personeel te houden, omdat ze bang zijn dat ze maar moeilijk vervangers kunnen vinden, liet werkgeversvereniging AWVN onlangs weten.

Terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt, groeit geleidelijk het deel van de totale bevolking tussen de 15 en 75 jaar dat werkt. Vorige maand hadden zij een aandeel van 73,1 procent, terwijl dat in juni vorig jaar 72,2 procent was.