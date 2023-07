Russische centrale bank vreest sterke inflatie en verhoogt rente

De Russische centrale bank heeft de rente voor het eerst in bijna anderhalf jaar verhoogd. Die stap was volgens beleidsmakers in Moskou nodig om te voorkomen dat de inflatie te hard oploopt. Het belangrijkste rentetarief stijgt naar 8,5 procent, van een eerdere 7,5 procent.

De inval in Oekraïne maakt het dagelijks leven voor veel Russen duurder. Dat komt onder andere door de gigantische overheidsuitgaven die met de oorlog gemoeid gaan. Ook is er een tekort aan personeel doordat veel Russen naar het front worden geroepen en zorgen internationale sancties voor tekorten aan veel producten, wat de prijzen ook opdrijft.

Ook de mislukte opstand van Wagner-huurlingen onder leiding van Jevgeni Prigozjin vergrootte de zorgen over de prijsstabiliteit in Rusland. De grote onzekerheid rond de kortstondige opmars van het huurlingenleger zorgde voor een koersval van de roebel, wat geïmporteerde goederen nog duurder maakt.