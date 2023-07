Stora Enso sluit ondanks smeekbede kartonfabriek Brummen

Smeekbedes van provincie- en gemeentebestuurders om een kartonfabriek in Brummen open te houden, hebben vooralsnog weinig uitgehaald. Moederbedrijf Stora Enso blijft bij zijn besluit de Gelderse vestiging De Hoop te sluiten, waardoor naar verwachting 185 mensen hun baan verliezen.

Bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers laat het Finse materialenbedrijf weten dat de marktomstandigheden in de papierindustrie ongunstig zijn. Het consumentenvertrouwen is laag door de hoge inflatie, terwijl het wegvallen van Russisch hout door sancties de houtprijzen heeft opgedreven. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven bezig hun forse voorraden aan karton op te maken voordat ze nieuw materiaal kopen, schrijft Stora Enso.

“Helaas zien we geen directe signalen van een aantrekkende vraag en we denken dat het afbouwen van voorraden in de tweede helft van 2023 zal doorgaan in de meeste van onze markten”, zei topvrouw Annica Bresky.

In het tweede kwartaal daalde de omzet met ruim een vijfde tot 2,4 miljard euro. Daarop leed het bedrijf een verlies van 253 miljoen euro.

Naast De Hoop sluit Stora Enso ook een pulpfabriek in Finland, een productielijn voor karton in Polen en een houtzagerij in Estland. Tegelijkertijd investeert Stora Enso in een nieuwe golfkartonfabriek in het Zuid-Hollandse De Lier, waar ook al een vestiging van een onlangs overgenomen verpakkingsbedrijf staat.