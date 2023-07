Analisten zien verbetering bij door apneukwestie geplaagd Philips

De problemen met de toelevering van onderdelen waar Philips vorig jaar mee kampte, lijken minder nijpend te worden. Kenners rekenen in doorsnee dan ook op een verbetering van de financiële resultaten bij het Nederlandse bedrijf. Maar beleggers en analisten zijn maandag, als Philips de prestaties over het tweede kwartaal naar buiten brengt, evenzeer gespitst op nieuws over de grote terugroepactie die het medisch-technologisch concern al twee jaar achtervolgt.

In de zomer van 2021 werd bekend dat Philips wereldwijd miljoenen apneuapparaten moest terugroepen omdat geluiddempend schuim kon afbrokkelen. Die problemen hebben het bedrijf al veel geld gekost voor reparaties, maar ook mogelijke schadeclaims kunnen duur uitvallen. Eerder dit jaar zette het bedrijf ruim een half miljard euro apart voor claims uit de Verenigde Staten.

Philips benadrukte zelf meermaals goed op weg te zijn met het vervangen of repareren van de defecte apparaten voor slaapapneupatiënten. Toch zijn er een aantal kwesties rond de terugroepactie die nog voor eventueel vervelende verrassingen kunnen zorgen, schreven analisten van ING in een vooruitblik. Zij zijn nog altijd in afwachting van de definitieve afronding van de terugroepactie, een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie en andere overeenkomsten over schadevergoedingen.

De terugroepactie is niet de enige kwestie die speelt bij Philips. Afgelopen jaren kon het bedrijf door problemen met de levering van bijvoorbeeld chips minder producten maken dan er besteld werden. Het concern heeft in oktober en eerder dit jaar verder ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd om de kosten omlaag te brengen. Daardoor verdwijnen in totaal 10.000 banen de komende jaren.

Inmiddels lijkt de situatie wel te verbeteren. Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers in april zei Philips al dat het lukte om meer te produceren en dus steeg de omzet ook. De omzet zal op vergelijkbare basis in het tweede kwartaal waarschijnlijk weer omhoog zijn gegaan, denken analisten. Zij voorzien daarbij dat de winst hoger uitvalt dan een jaar eerder.