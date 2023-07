Alfa Romeo verdubbelt Europese autoverkoop in eerste helft 2023

Autofabrikant Alfa Romeo heeft naar eigen zeggen recordresultaten geboekt in de eerste helft van dit jaar. Wereldwijd nam de verkoop met 57 procent toe, in Europa wist het Italiaanse automerk twee keer zoveel auto’s te verkopen als in de eerste helft van 2022.

De Europese stijging was onder meer te danken aan de resultaten in Frankrijk, Duitsland en Italië, waar respectievelijk 123 procent, 116 procent en 131 procent meer auto’s werden geregistreerd. Topman van Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato is dan ook optimistisch over de rest van het jaar. Hij wil 2023 “afsluiten met resultaten die de juiste richting op blijven gaan en nog beter worden dan het uiterst positieve eerste halfjaar”, aldus Imparato in een verklaring.

Dat de verkoop in de lift zit, geldt niet alleen voor Alfa Romeo. Zo waren er een jaar geleden nog grote problemen door een wereldwijd tekort aan computerchips en andere onderdelen. De tekorten vielen toen samen met logistieke verstoringen als gevolg van coronalockdowns in Azië en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Die logistieke problemen hebben steeds meer fabrikanten inmiddels opgelost.