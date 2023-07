Video-app TikTok lanceert optie voor posts met enkel tekst

TikTok, een app die vooral bekend staat om zijn korte video’s, krijgt een nieuwe optie. Gebruikers kunnen voortaan ook berichten plaatsen die uit tekst bestaan. Het socialemediabedrijf spreekt op zijn website van een verbreding van de “opties voor makers om hun ideeën te delen en hun creativiteit te uiten”.

TikTok-gebruikers kunnen bij het openen van hun camera in de app voortaan kiezen of zij foto, video of tekst willen gebruiken voor hun post. Als voor tekst wordt gekozen en een bericht is geschreven, dan kan de gebruiker de post verder aanpassen, bijvoorbeeld door geluid en een locatie toe te voegen. “Deze functies zorgen ervoor dat je tekstberichten net zo dynamisch en interactief zijn als een video- of fotopost”, aldus het bedrijf.

TikTok schrijft op zijn website dat gebruikers met de nieuwe optie zo “hun verhalen, gedichten, songteksten en andere geschreven content kunnen delen op TikTok, waardoor makers zich op een andere manier kunnen uitdrukken en het nog makkelijker wordt om te creëren”.