Goed ontvangen resultaten helpen Unilever aan koppositie in AEX

Unilever heeft de handelsdag op het Damrak afgesloten met een stevige plus van 4,9 procent. Beleggers waren te spreken over de kwartaalresultaten van het levensmiddelenconcern, dat sinds 1 juli wordt geleid door de Nederlander Hein Schumacher. Mede dankzij de stijging van Unilever ging ook de AEX-index flink omhoog.

Ook uitzendconcern Randstad (plus 2,6 procent) en verfproducent AkzoNobel (plus 3,5 procent) eindigden tussen de grootste stijgers in de hoofdindex op Beursplein 5. Randstad merkte in het afgelopen kwartaal dat werkgevers niet meer zo hard op zoek zijn naar personeel als eerder. De omzet en winst daalden daardoor, maar de inkomstendaling viel wel mee. AkzoNobel werd iets positiever over de vooruitzichten in 2023, nadat het bedrijf de winst in het tweede kwartaal wist te verhogen.

De AEX-index eindigde dinsdag 1,1 procent hoger op 779,81 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 933,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent, de beurs in Parijs zakte 0,2 procent.

Philips wist het tij na het koersverlies van een dag eerder niet te keren en verloor 0,9 procent. Maandag ging het om een min van bijna 6 procent, nadat het kwartaalbericht van het zorgtechnologieconcern niet in de smaak viel bij beleggers. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar weliswaar opvoert, maar het aantal nieuwe orders viel wat tegen.

Basic-Fit eindigde in de MidKap bijna bovenaan (plus 2,9 procent). De sportschoolketen boekte meer omzet in de eerste helft van dit jaar. Ook steeg het aantal leden, die meer moesten betalen voor hun abonnementen. Ook een nieuw premiumabonnement bleek aan te slaan bij klanten. Basic-Fit heeft nu 1303 sportscholen en ruim 3,6 miljoen leden.

In Frankfurt steeg Adidas 3,8 procent. Het Duitse sportbedrijf verwacht dit jaar flink minder verlies te lijden dan de 700 miljoen euro die eerder werd gevreesd. Het verlies wordt beperkt doordat Adidas is begonnen met de verkoop van zijn voorraad Yeezy-sneakers. Die zijn over nadat Adidas de samenwerking met Kanye ‘Ye’ West in oktober vorig jaar had stopgezet. Dat gebeurde na antisemitische uitspraken van de rapper.

De euro was 1,1047 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 79,30 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder, en kostte daarmee 83,19 dollar per vat.