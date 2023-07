Randstad: maar iets minder vacatures in Nederland dan vorig zomer

Het aantal openstaande vacatures in Nederland blijft met meer dan 450.000 stuks maar 2 procent onder het niveau van vorige zomer. Daarop wijst uitzendconcern Randstad, dat nog steeds een grote krapte op de arbeidsmarkt ziet, ook al zijn werkgevers niet meer zo hard op zoek naar personeel als eerder.

De uitzendreus merkt dat er minder vraag is naar bijvoorbeeld verkoopmedewerkers en marketeers. Aan de andere kant is de vraag naar beleidsadviseurs of juristen juist toegenomen. De technieksector blijft daarbij de grootste vrager van personeel. Daar zoeken bedrijven bijvoorbeeld naar werkvoorbereiders, monteurs en elektrotechnici.

Randstad voelt de verslechterde economische omstandigheden wel in zijn eigen resultaten. In Nederland ging de omzet afgelopen kwartaal met 9 procent omlaag ten opzichte van een jaar geleden. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland wijst er echter op dat zijn bedrijf vorig jaar juist nog een heel goed jaar kende. De vergelijking met vorig jaar zou daarom een beetje een vertekend beeld geven.

De laatste maanden lijkt het aantal vacatures ook weer wat aan te trekken, merkt Randstad. Dit terwijl de werkloosheid in Nederland stabiel bleef. Onderzoek van het bedrijf wijst verder uit dat 3,3 miljoen werkenden in Nederland een beroep hebben waarvoor de arbeidsmarkt nog steeds als zeer krap kan worden gekenmerkt.

Tiel durft niet te voorspellen waar het heen gaat op de arbeidsmarkt. Wat hij met name belangrijk vindt, is dat Randstad zich goed weet aan te passen aan de omstandigheden. Dat laatste is volgens hem afgelopen kwartaal gelukt omdat de winstmarge van de Nederlandse activiteiten van het concern vrijwel constant gebleven is, ondanks de lagere omzet.

Tiel maakt zich wel zorgen naar aanleiding van de val van het kabinet. Hij wijst erop dat eerder juist een belangrijk advies is uitgekomen van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat advies onderschrijft Randstad. Maar Tiel is bang dat de verschillende onderdelen van het advies straks niet allemaal worden omgevormd tot overheidsbeleid. Hij vreest dat te veel nadruk komt te liggen op vaste contracten, terwijl de toegevoegde waarde van uitzendwerk onderbelicht raakt. “We houden een ieder voor de gek als we denken dat een baan voor het leven is”, zegt hij. “Er zijn ook mensen die graag zzp’er willen zijn. Daar moet ook ruimte voor zijn. Uiteindelijk draait het erom dat we mensen aan werk helpen en ook houden.”