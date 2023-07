Randstad merkt dat werkgevers minder hard zoeken naar personeel

Uitzendconcern Randstad merkt dat werkgevers niet meer zo hard op zoek zijn naar personeel als eerder. In het tweede kwartaal gingen de omzet en de winst van het Nederlandse bedrijf opnieuw omlaag. En voorlopig lijkt het tij nog niet te verbeteren voor de onderneming.

“De markttrends die we in het tweede kwartaal hebben gezien, hebben zich begin juli voortgezet”, zegt topman Sander van ’t Noordende. Daarbij doelt hij onder meer op de lonen die overal flink zijn gestegen. Dat maakt het voor werkgevers lastiger om extra krachten aan te nemen. Tegelijkertijd ziet de onderneming een schaarste aan talent en is het lastig voor Randstad om geschikte uitzendkrachten te vinden voor bedrijven.

Van ’t Noordende spreekt van “uitdagende marktomstandigheden”, maar wijst er ook op dat Randstad in de vergelijkbare periode vorig jaar juist “recordresultaten” in de boeken zette. Toen profiteerde het bedrijf nog volop van het herstel van de economie na de coronacrisis. Dat tezamen met een krappe arbeidsmarkt leidde ertoe dat werkgevers toen juist vaker hun toevlucht namen tot uitzenders als Randstad om het gehele wervingsproces voor hen te doen.

De kwartaalopbrengsten gingen op jaarbasis met 6 procent omlaag tot een kleine 6,5 miljard euro. Vooral in Noord-Amerika zakte de omzet flink, met een min van 14 procent. In Nederland zag Randstad de inkomsten 9 procent terugvallen, terwijl het omzetverlies in Duitsland door een aanhoudende vraag uit de auto-industrie tot 4 procent beperkt bleef. Maar er waren ook landen waar het beter ging, bijvoorbeeld in Japan, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Ook in Latijns-Amerika zag Randstad de vraag naar uitzendkrachten aantrekken.

Onder de streep bleef met 137 miljoen euro 30 procent minder winst over dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Randstad probeert zijn marges in landen waar de markt momenteel verslechtert wel zo veel mogelijk op peil te houden. Dat doet de onderneming door bijvoorbeeld bepaalde projecten niet door te laten gaan of uit te stellen. Ook in zaken als it-uitgaven of het aannemen van nieuw personeel zit enige “flexibiliteit” waardoor de onderneming als dat nodig is wat terug kan schakelen.

Waar het heengaat met de arbeidsmarkt en de economie in bredere zin, durft Van ’t Noordende nog niet te voorspellen. Hij wijst erop dat economische graadmeters de laatste tijd verschillende kanten op gaan en dat maakt het volgens hem lastig voor Randstad om wat verder vooruit te kijken.