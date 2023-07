Rapport: gebruik meer hennep en vlas als duurzaam bouwmateriaal

Hennep en vlas kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van bouwprojecten. ABN AMRO schrijft in een rapport dat de twee sterke vezelgewassen voor langere tijd CO2 kunnen opslaan, terwijl het nu veelgebruikte glas- en steenwol het schadelijke broeikasgas juist uitstoten.

Vlas en hennep worden nu nog niet veel gebruikt als bouw- en isolatiemateriaal. Volgens onderzoekers van ABN AMRO komt dat doordat bouwers kiezen voor de goedkoopste producten die bovendien hun waarde al hebben bewezen, zoals glas- en steenwol. Om de prijs van vlas en hennep omlaag te brengen, is het volgens de bank essentieel dat de productie verhoogd wordt. Ook in de textiel- en autobranche zouden de grondstoffen dan meer kunnen worden gebruikt.

Maar Nederland heeft geen ruimte op de akkers voor meer vlas en hennep, staat in het rapport. “Zo zijn voor de isolatieopgave in de bouw tienduizenden hectares nodig en is voor de gewenste extensivering van de landbouw extra grond nodig om het aantal dieren per hectare te verlagen”, licht ABN AMRO-econoom Paul Bisschop toe. Hij pleit ervoor om met andere landen afspraken te maken over de teelt.

De bloemen van hennepplanten worden gebruikt om wiet van te maken, maar het houtachtige deel van het gewas is sterk genoeg om mee te bouwen. De vezels van vlas zijn niet alleen geschikt voor de bouw, ze worden ook al lange tijd gebruikt voor linnen.