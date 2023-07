Spotify onderuit op Wall Street na tegenvallende cijfers

Spotify ging dinsdag onderuit op de beurs in New York. De streamingdienst wist in het tweede kwartaal niet te voldoen aan de verwachtingen van analisten. Ook de inkomsten over het derde kwartaal vallen naar verwachting lager uit. Het aandeel ging 14,3 procent lager de handel uit.

Spotify-directeur Paul Vogel heeft aangegeven het personeelsbestand dit kwartaal te verkleinen. In juni schrapte het bedrijf al 2 procent van alle banen, met name in de podcastdivisie. Daarmee hoopt het bedrijf de kosten te verlagen. Wel steeg het aantal abonnees, met 27 procent, wat de verwachtingen dan weer overtrof.

Beleggers maakten zich op voor een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dinsdag begon de Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna de Fed naar verwachting de rente woensdag met een kwart procentpunt zal verhogen. Daarnaast gaat de aandacht uit na de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers hopen daaruit op te kunnen maken hoe de toekomstige rentestappen eruit gaan zien.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag met een plus van 0,1 procent op 35.438,07 punten. Dat is daarmee de twaalfde dag van stijgingen op rij voor de hoofdindex van New York. De brede S&P-index steeg 0,3 procent tot 4567,46 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 14.144,55 punten.

3M steeg 5,3 procent. Het Amerikaanse industrieconcern, bekend van Post-it-plakkers en Scotch-tape, verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Verizon Communications won 0,8 procent. Het telecomconcern behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wel tegen. De Nederlandse chipmaker NXP steeg 4,3 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De handel in aandelen van de Amerikaanse banken PacWest en Banc of California werd stilgelegd. De Wall Street Journal berichtte op basis van ingewijden dat PacWest in gesprek zou zijn over een overname door Banc of California. De deal zou dinsdag al aangekondigd kunnen worden, aldus de krant. PacWest raakte eerder in de problemen na het omvallen van drie branchegenoten eerder dit jaar.

De euro was 1,1054 dollar waard, tegen 1,1047 dollar bij de slotbel van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder en kostte daarmee 79,62 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 83,59 dollar.