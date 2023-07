Unilever aan kop in hogere AEX na sterke resultaten

Unilever was dinsdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een stevige winst liet zien. Het levensmiddelenconcern, dat sinds 1 juli wordt geleid door de Nederlander Hein Schumacher, zag de nettowinst in de eerste jaarhelft met ruim een vijfde toenemen tot 3,9 miljard euro, mede dankzij prijsverhogingen. De prijzen stegen in de eerste jaarhelft met ruim 9 procent. Dat is wel minder dan de prijsverhogingen van dik 13 procent in het vierde kwartaal van 2022. Het aandeel werd 5,6 procent hoger gezet.

Ook ArcelorMittal (plus 3 procent) deed goede zaken. De staalfabrikant profiteerde van de belofte van de Chinese leiders om het kwakkelende economische herstel in het land aan te jagen en de noodlijdende vastgoedsector te ondersteunen. Dat zou kunnen leiden tot een toename van de vraag naar staal door China. Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in de Chinese techsector, kreeg er 2 procent bij.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van Basic-Fit in de smaak. De fitnessketen zag de omzet en het aantal leden in de eerste jaarhelft flink stijgen. Het aandeel werd 10 procent meer waard.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 777,07 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 934,91 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden een fractie. Londen won 0,2 procent.

Randstad sloot de rij in de AEX met een verlies van 0,8 procent. De uitzender zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. Het bedrijf merkt dat werkgevers niet meer zo hard op zoek zijn naar personeel als eerder. AkzoNobel verloor 0,4 procent. Het verfconcern wist de winst op te krikken in het tweede kwartaal, dankzij prijsverhogingen en afzwakkende grondstofkosten. De omzet nam wel licht af. Philips (plus 0,3 procent) toonde wat herstel. Het zorgtechnologieconcern zakte maandag bijna 6 procent na een tegenvallend kwartaalbericht.

In Frankfurt steeg Adidas 4,7 procent. Het Duitse sportmerk verwacht dit jaar aanzienlijk minder verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Het verlies wordt beperkt doordat Adidas is begonnen met de verkoop van de voorraad Yeezy-sneakers, die over zijn na de verbroken samenwerking met Kanye ‘Ye’ West. Het Duitse chemieconcern Bayer zakte 1,9 procent na een verlaging van de jaarverwachting.

De euro was 1,1080 dollar waard, tegen 1,1078 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 78,98 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 82,97 dollar per vat.