ASMI stijgt in lagere AEX, ook Just Eat wint na cijfers

ASMI behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De chiptoeleverancier zag de omzet stijgen in het tweede kwartaal, maar de nieuwe orders daalden met bijna de helft door de zwakke vraag uit de markt. ASMI ontving in het eerste kwartaal ook al minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het aandeel ging bij de opening omlaag, maar werkte het verlies snel weg en klom 1,5 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van Just Eat Takeaway (plus 3 procent) ook in goede aarde. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verwerkte in de eerste zes maanden van dit jaar minder bestellingen dan een jaar eerder. Dat kwam echter vooral doordat begin vorig jaar in veel landen nog coronamaatregelen golden, waardoor vaker maaltijden werden besteld. Ook liet het bedrijf weten dat financieel directeur Brent Wissink per mei 2024 opstapt.

Beleggers keken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurzen bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal vrijwel zeker de rente verder verhogen om de inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 777,19 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 931,29 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,9 procent. Londen won 0,1 procent.

Basic-Fit daalde ruim 2 procent in de MidKap, na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. De fitnessketen won een dag eerder nog bijna 3 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Bij de kleinere fondsen steeg TIE Kinetix 20 procent na de aankondiging dat het softwarebedrijf al zijn activiteiten verkoopt.

Deutsche Bank verloor 1,5 procent in Frankfurt, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de grootste bank van Duitsland. De resultaten van de Spaanse bank Santander (plus 0,8 procent) en de Italiaanse bank UniCredit (plus 2,7 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers.

In Parijs zakte LVMH 3,6 procent. Het moederbedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton en Christian Dior, boekte flink meer winst in de eerste jaarhelft. In de Verenigde Staten nam de vraag naar de luxe-artikelen van LVMH echter af.

De euro was 1,1061 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 79,30 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 83,34 dollar per vat.