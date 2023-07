Duitsland verdubbelt doelstelling waterstofproductie

Duitsland, de grootste uitstoter van broeikasgassen in Europa, wil nog meer gaan inzetten op waterstof om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De Duitse regering heeft namelijk de zelfopgelegde doelstelling voor een verdubbeling van de binnenlandse waterstofproductie van 5 gigawatt naar minimaal 10 gigawatt in 2030, goedgekeurd.

De nieuwe doelstelling is onderdeel van een update van de Nationale Waterstofstrategie, die stamt uit 2020. De strategie voorziet in een Duitse vraag naar waterstof van 95 tot 130 terawattuur in 2030, waarvan ongeveer 50 tot 70 procent zal moeten worden gedekt door import van waterstof.

Indien waterstof wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie, is het een klimaatneutraal alternatief voor fossiele brandstoffen zoals gas of olie en kan het bijdragen aan de verduurzaming van de Duitse economie. Voor het elektrolyseproces, waarbij watermoleculen worden afgebroken tot zuurstof en waterstof, is echter veel elektriciteit nodig.

De Duitse regering wil dan ook dat steeds meer van deze elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. De grootste economie van Europa streeft ernaar om tegen 2045 klimaatneutraal te zijn.