Japanse autobedrijven dalen op afwachtende beurs in Tokio

De Japanse autofabrikanten behoorden woensdag tot de dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Een waardestijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor verkoopdruk. Een duurdere yen maakt de producten van Japanse exportbedrijven duurder in het buitenland. Daarnaast keken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, die het rentetarief in de grootste economie ter wereld naar verwachting met een kwart procentpunt zal gaan verhogen om de inflatie aan te pakken.

De Nikkei in Tokio bleef vrijwel ongewijzigd. Autofabrikant Nissan verloor 0,7 procent in afwachting van de kwartaalcijfers, die na de slotbel naar buiten komen. Concurrenten Toyota en Honda zakten rond de 1 procent. Chiptester Advantest, die ook na sluiting van de markt met resultaten komt, daalde 1,2 procent. Elektronicabedrijf Sony won 0,4 procent, terwijl branchegenoot Panasonic 1 procent verloor.

De Chinese beurzen gingen omlaag na de stevige koerswinsten een dag eerder. Die winsten volgden op de belofte van het politburo, het hoogste bestuursbureau van de Communistische Partij, om het kwakkelende economische herstel aan te jagen. Beleggers lijken nu te wachten op concrete steunmaatregelen van de Chinese regering. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 0,8 procent in en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent.

Alibaba zakte 1,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg bereidt Ant Group, de financiële divisie van webwinkelconcern Alibaba, een reorganisatie voor waarbij bepaalde activiteiten worden afgestoten om een financiële vergunning van de overheid te verkrijgen. Daarna zou Ant volgens bronnen naar de beurs in Hongkong willen gaan.

De Kospi in Seoul daalde 1 procent. SK Hynix verloor 0,6 procent. De Zuid-Koreaanse chipproducent leed het derde kwartaalverlies op rij. Het bedrijf wist het verlies in het tweede kwartaal wel terug te brengen ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook nam de omzet op kwartaalbasis toe. Concurrent Samsung leverde 1,3 procent in.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent. Beleggers verwerkten een verdere afkoeling van de inflatie in Australië. Zo stegen de prijzen in het land in het tweede kwartaal met 6 procent, tegen een stijging van 7 procent in het eerste kwartaal. Het meevallende inflatiecijfer wakkerde de hoop aan dat de Australische centrale bank de rente volgende week niet verder zal gaan verhogen.