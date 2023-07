Air France-KLM wil loyaliteitsprogramma deels te gelde maken

Air France-KLM wil 1,5 miljard euro ophalen door zijn loyaliteitsprogramma Flying Blue te gelde te maken. Het luchtvaartconcern is in exclusieve gesprekken met investeerder Apollo daarover. Maar de database met klantgegevens blijft in handen van Air France-KLM, bezweert het bedrijf.

Voor de samenwerking richt Air France-KLM een nieuw bedrijf op dat de airmiles die aan klanten worden gegeven uitgeeft. Daar betalen Air France en KLM voor. Maar de luchtvaartmaatschappijen krijgen weer geld als klanten hun miles inwisselen voor een vliegticket.

De investering van Apollo krijgt de vorm van een eeuwigdurende obligatie waar Air France-KLM regelmatige betalingen op doet. Eerder haalde het luchtvaartconcern op die manier al geld op voor vliegtuigmotoren en andere onderdelen. Die obligaties tellen bovendien niet mee als schuld volgens boekhoudregels, maar als aandelen. Daardoor kan het concern zijn financiƫle positie verbeteren, wat ook goed is voor de voorwaarden voor leningen die het nog afsluit.