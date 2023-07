Europese autofabrikanten doen goede zaken, ondanks hoge inflatie

Grote Europese autofabrikanten lijken vooralsnog weinig last te hebben van de hoge inflatie en gestegen rente. Zo verhoogde Mercedes-Benz donderdag zijn winstverwachting voor heel 2023, vooral als gevolg van sterke verkopen van zijn duurdere luxe auto’s in het eerste halfjaar. Renault rapporteerde een recordwinst over de eerste jaarhelft, door een grote vraag naar nieuwe modellen van het Franse concern.

Renault zag zijn operationele winst ruimschoots verdubbelen tot 2,1 miljard euro. “Renault Group heeft in de eerste helft van 2023 een recordprestatie neergezet”, stelt topman Luca de Meo in een toelichting.

Mercedes behaalde een operationele winst in het afgelopen kwartaal van 5 miljard euro, een stijging van 8 procent. De omzet ging met 5 procent omhoog tot meer dan 38 miljard euro. Dat was boven de verwachtingen van marktkenners.

Concurrent Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep en Fiat, maakte een dag eerder ook al een recordwinst bekend. Het bedrijf profiteerde vooral van de hogere verkoopprijzen van zijn voertuigen.

Bij Volkswagen gingen de zaken minder goed. Het concern heeft vooral last van scherpe concurrentie in China, de belangrijkste automarkt voor de Duitsers. VW maakte een operationele winst bekend van 5,6 miljard euro, maar dat was beneden de verwachtingen.