Gasprijs zakt na opmerkingen topman Shell over voorraden

De Europese gasprijs is donderdag gezakt na opmerkingen van topman Wael Sawan van olie- en gasconcern Shell. Sawan sprak in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf over betere vooruitzichten op de gasmarkt komende winter vanwege de grote voorraden.

In een interview met Bloomberg TV verklaarde de topman “bemoedigd” te zijn door de voorraden die Europa heeft, waardoor het continent stroomonderbrekingen komende winter opnieuw zou kunnen vermijden. De gasopslagfaciliteiten in Europa zijn nog altijd voor meer dan 84 procent gevuld, met nog zo’n twee maanden te gaan voor het begin van het stookseizoen. Mede dankzij de aanhoudende groei van hernieuwbare energie zouden de Europese voorraden volgens Sawan boven de 90 procent moeten kunnen uitkomen.

Naast de hoge Europese voorraden wijst de Shell-topman op het achterblijvende herstel van de industriƫle sector in China, na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in het land. Daardoor valt de Chinese vraag naar gas tot nu toe mee. Wel waarschuwde hij dat de gasvoorraden snel uitgeput kunnen raken wanneer Europa te maken krijgt met een koude winter. Ook voorspelt Sawan dat de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) op de middellange termijn krapper zal worden.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam daalde de prijs donderdagochtend met 2,6 procent tot 28,50 euro per megawattuur. Eerder deze week liep de gasprijs nog op door het warme weer in Zuid-Europa. Daardoor is de vraag gestegen in landen zoals Italiƫ, dat voor de elektriciteitsopwekking afhankelijk is van gas.

In grote delen van Europa lijken de temperaturen echter wat af te koelen na de recente hittegolven. Zo wordt verwacht dat de temperaturen in Madrid en Rome begin volgende week weer in de buurt zullen liggen van het historisch gemiddelde, terwijl het weer in noordelijke steden als Londen en Berlijn kouder dan gebruikelijk zal zijn.