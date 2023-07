Duitse en Franse inflatie omlaag in juli

De inflatie in Duitsland is deze maand iets afgenomen. Dat betekent dat de prijzen minder sterk zijn gestegen. Maar de geldontwaarding ligt nog altijd boven de 6 procent op jaarbasis. Ook in Frankrijk stegen de prijzen minder snel.

De Duitse inflatie kwam volgens een eerste raming uit op 6,2 procent, precies volgens de verwachting van economen. In juni ging het nog om 6,4 procent.

In Frankrijk werd het leven 4,3 procent duurder, tegen 4,5 procent in juni. Spanje meldde een stijging van de inflatie naar 2,3 procent van 1,9 procent in juni. Economen hadden daar ook gerekend op een afname van de inflatie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft maandag een eerste raming van de Nederlandse inflatie in juli. Die dag komt Eurostat ook met een eerste schatting voor de eurozone. Dalende inflatie biedt de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte om de rente niet verder te verhogen. Deze week voerde de centrale bank het belangrijkste rentetarief nog op naar het hoogste niveau uit haar bestaan. De ECB kijkt pas in september opnieuw naar de rente.