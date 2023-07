Netbeheerder TenneT verdubbelt investeringen in eerste helft 2023

Netbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van het hoogspanningsnet als een jaar eerder. Het totaal aan investeringen bedroeg 3,5 miljard euro, wat volgens TenneT bijdraagt aan de energietransitie in zowel Nederland als Duitsland.

Volgens TenneT-topvrouw Manon van Beek komen die investeringen niet van de ene op de andere dag tot uiting. “Met honderden projecten die we nu en in de komende twee decennia op land en op zee gaan realiseren, werken we aan het elektriciteitssysteem van de toekomst”, zegt zij. Het doel is een CO2-neutraal energiesysteem in 2045 dat haalbaar en betaalbaar is voor onder meer huishoudens en de industrie.

Daarvoor is ook internationale samenwerking van belang, stelt TenneT. “Om tot een robuuster Europees energiesysteem te komen, waarbij meer gediversifieerde energiebronnen worden aangesloten – waaronder steeds meer wind- en zonne-energie – om een hoog niveau van leveringszekerheid van elektriciteit te handhaven.”

In dat kader is de netbeheerder onder andere in gesprek met de Duitse overheid om zijn activiteiten “tegen acceptabele voorwaarden” aan dat land te verkopen. “Dit moet twee sterke, nationale en Europees georiënteerde netbeheerders opleveren die nauw blijven samenwerken, in het bijzonder op de Noordzee”, legt financieel topvrouw Arina Freitag uit.

TenneT kondigde in mei al een samenwerking aan met het Britse National Grid. Die partij gaat een elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk aanleggen, de LionLink. Die moet niet alleen elektriciteit tussen de landen transporteren, maar ook windenergie van een toekomstig Nederlands windmolenpark op zee. De onderzeese kabel krijgt een lengte van circa 250 kilometer en moet rond 2030 2 miljoen huishoudens van stroom gaan voorzien.