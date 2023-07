Toyota verkoopt wereldwijd meer auto’s, wel daling in China

De Japanse autoproducent Toyota heeft in de eerste helft van dit jaar wereldwijd meer auto’s verkocht. Vooral op de Japanse thuismarkt deed het bedrijf goede zaken en werden flink meer voertuigen aan de man gebracht. In China en de Verenigde Staten namen de verkopen daarentegen af.

Het bedrijf verkocht in de zes maanden tot en met juni wereldwijd zo’n 4,9 miljoen voertuigen, inclusief de auto’s van het luxemerk Lexus. Dat zijn er ruim 5 procent meer dan de ongeveer 4,7 miljoen voertuigen in dezelfde periode in 2022. Toyota kon ook meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen. Eerder kampten veel autofabrikanten nog met tekorten aan onderdelen zoals chips.

In Japan steeg de verkoop in de eerste jaarhelft met ruim een derde tot bijna 880.000 stuks. In de VS werden iets meer dan 1 miljoen voertuigen verkocht. Dat waren er 0,7 procent minder dan een jaar geleden. In Aziƫ daalden de verkopen met een half procent tot ongeveer 1,5 miljoen, waarbij in China sprake was van een verkoopdaling met 2,8 procent.

In de maand juni steeg de wereldwijde verkoop met 10 procent tot 900.000 voertuigen dankzij de groeiende vraag in belangrijke markten zoals de VS en Europa. De verkopen in China daalden vorige maand echter met bijna 13 procent.

De wereldwijde verkoop van hybride elektrische voertuigen groeide in juni met bijna 38 procent op jaarbasis tot 292.131 stuks. Hybride auto’s zijn daarmee goed voor iets minder dan een derde van het totale aantal wereldwijd verkochte voertuigen van Toyota vorige maand.

In juni verkocht Toyota wereldwijd 10.191 volledig elektrische voertuigen, waarvan ongeveer 5000 in China. Dat bracht het totaal aantal verkochte volledig elektrische auto’s in de eerste jaarhelft op 46.171 stuks.

De nieuwe topman Koji Sato van Toyota heeft beloofd om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te versnellen. Toyota was een pionier op het gebied van hybride auto’s, maar volgens sommige critici is het bedrijf te langzaam overgestapt op volledig elektrische auto’s, waarin het Amerikaanse Tesla en het Chinese BYD het voortouw hebben genomen.