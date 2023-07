Energieminister Oekraïne: voldoende energie voor de winter

Oekraïne heeft komende winter voldoende energie om woningen te verwarmen en de lichten te laten branden, ondanks de zware Russische aanvallen op belangrijke energie-infrastructuur in het land. Dat heeft de Oekraïense energieminister German Galjoesjenko gezegd in een interview op de televisie.

Volgens de minister voert Oekraïne enorme herstelwerkzaamheden uit aan zijn energiesystemen als gevolg van de Russische aanvallen met raketten en drones. Hij sprak daarbij van de “grootste reparatiecampagne aan energienetwerken in de moderne geschiedenis”.

De minister stelt dat ondanks constante aanvallen van Rusland de werkzaamheden doorgaan. Ook is Oekraïne volgens hem bezig met nieuwe manieren om energie op te wekken, maar daarover meldde hij verder geen details. “Ik heb er veel vertrouwen in dat het resultaat van al die acties zal leiden tot een betrouwbare energievoorziening in het winterseizoen”, aldus Galjoesjenko.

Oekraïne heeft afgelopen winter wel te kampen gehad met geregelde uitval van elektriciteit en warm water vanwege de aanvallen op bijvoorbeeld energiecentrales, verdeelstations, hoogspanningsnetten en andere infrastructuur. Daar werden miljoenen mensen door geraakt.