ACM: een derde van de energiebedrijven stuurt afrekening te laat

Veel energiebedrijven gaan in de fout met het versturen van de eind- en jaarafrekening aan klanten. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) verstuurt een op de drie leveranciers deze niet binnen de wettelijke zes weken, waardoor huishoudens te laat horen of zij nog geld terugkrijgen of nog meer moeten bijleggen. De toezichthouder heeft de bedrijven hierop aangesproken.

De ACM erkent dat het prijsplafond de leveranciers begin dit jaar meer werk heeft opgeleverd, maar dit mag inmiddels geen excuus meer zijn. Daarom heeft de toezichthouder de niet bij naam genoemde bedrijven gevraagd om met een ‘verbeterplan’ te komen. Als een leverancier blijft achterlopen, dan kan de toezichthouder gaan handhaven.

Leveranciers zijn verplicht om consumenten en andere kleinverbruikers binnen zes weken na afloop van een jaar of het contract hun afrekening te sturen. Klanten kunnen op die manier inzien of de maandelijkse voorschotten die zij hebben betaald te veel waren en zij geld terugkrijgen, of dat ze juist nog geld moeten betalen voor de energie die ze extra hebben verbruikt. De ACM zegt “regelmatig” van consumenten te horen dat zij de afrekening te laat krijgen.