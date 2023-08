Hugo Boss verhoogt omzetverwachting door aanhoudende sterke vraag

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft zijn omzetverwachting voor heel 2023 verhoogd, nadat de vraag naar zijn kleding in alle regio’s toenam in het afgelopen kwartaal. “Het momentum overtrof opnieuw onze eigen hoge verwachtingen”, stelt topman Daniel Grieder in een toelichting op de kwartaalresultaten.

De omzet ging in het tweede kwartaal met 20 procent omhoog tot 1,03 miljard euro, boven de verwachtingen van marktkenners. Hugo Boss voorziet dat de omzet dit jaar naar recordhoogte stijgt, tot tussen de 4,1 en 4,2 miljard euro. Eerder ging het bedrijf uit van 4 miljard euro.

In de Verenigde Staten, een van de belangrijkste markten voor Hugo Boss, hebben veel concurrenten in het duurdere kledingsegment last van verslechterde consumentenbestedingen. Grieder, de voormalige topman van kledingmerk Tommy Hilfiger, spreekt echter juist van een “robuuste consumentenvraag.”

De inkomsten in de VS groeiden in de afgelopen periode met 16 procent. Het merk werd onder leiding van Grieder vernieuwd, waarbij het vorig jaar werd gesplitst in Hugo en Boss. Het vrijetijdskledingmerk Hugo trekt vooral veel jongere klanten aan.

Hugo Boss draaide vorig jaar ook al een recordomzet, ondanks economische onzekerheid, hoge inflatie, verstoringen in leveringsketens en coronabeperkingen in China.