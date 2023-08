Onderzoek: pensioenfondsen staan er financieel beter voor

Nederlandse pensioenfondsen zijn er afgelopen maand opnieuw financieel beter voor komen te staan. Dat kwam vooral door een stijging van de rente en koerswinsten met beleggingen in aandelen.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen steeg in juli tot 122 procent, meldt onderzoeksbureau Aon. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De huidige stand betekent dat per euro aan toegezegd pensioen 1,22 euro in kas is.

“Wereldwijde aandelen hebben de laatste tijd een sterke periode achter de rug”, constateert Aon. Volgens de onderzoekers werden aandelen van ontwikkelde landen vorige maand 2,4 procent meer waard, terwijl effecten in opkomende landen zelfs 5,1 procent beter presteerden.

Het onderzoeksbureau maakt zich ook zorgen over de uitvoering van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP). Die wet moet het pensioenstelsel gaan regelen, maar de uitwerking ervan is volgens deskundigen een enorme klus. Een van de belangrijkste veranderingen is dat deelnemers een persoonlijk pensioenpotje krijgen. Daarbij is de uitkering niet langer gegarandeerd in het nieuwe stelsel. Pensioenfondsen moeten op 1 juli 2025 een plan klaar hebben voor hoe ze veranderingen gaan doorvoeren.

“Het is een intensief traject waarin de betrokken partijen veel stappen moeten zetten. Als dingen tegenzitten of partijen het niet eens zijn met elkaar dan kan het noodzakelijk zijn te herplannen, of de overlegfrequentie te verhogen. Zorg van onze kant is dat er een hele keten van betrokkenen is”, aldus Aon. De onderzoekers vinden dat er ook een plan B uitgewerkt moet worden, “voor het geval dat het tegenzit”.