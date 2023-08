Sterke verkoop supersportauto’s jaagt winst Ferrari omhoog

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor heel 2023 naar boven bijgesteld, na sterke verkopen in het tweede kwartaal. Het concern verkocht meer auto’s in onder meer Europa, de Verenigde Staten, China en Taiwan.

Vooral de vraag naar de nieuwe 390.000 euro kostende crossover Purosangue en de Ferrari 296 GTB was sterk. De nettowinst ging in het tweede kwartaal met een derde omhoog tot 334 miljoen euro. De omzet klom met 14 procent tot 1,47 miljard euro. Ferrari spreekt van “uitzonderlijke financiĆ«le resultaten” in het voorbije kwartaal.

Het bedrijf voerde het afgelopen halfjaar voor sommige van zijn sportwagens prijsverhogingen door. Dat kan Ferrari doen omdat veel vermogende klanten van het bedrijf uit Maranello niet gehinderd worden door de torenhoge inflatie en stijgende rentetarieven.

Ferrari verwacht nu dat de operationele winst dit jaar uitkomt op 2,22 miljard euro. Eerder ging de fabrikant uit van 2,18 miljard. Ook de omzetverwachting ging omhoog, tot 5,8 miljard.