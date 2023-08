Wall Street fors omlaag na verlaging kredietrating VS door Fitch

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met forse verliezen gesloten, na de onverwachte verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar Fitch. Verder gingen de chipfondsen op Wall Street stevig onderuit na een slecht ontvangen kwartaalbericht van chipproducent Advanced Micro Devices (AMD).

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent in de min op 35.282,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,4 procent tot 4513,39 punten en de technologiebeurs Nasdaq dook 2,2 procent in het rood tot 13.973,45 punten, vanwege de koersverliezen in de chipsector.

De grootste economie ter wereld is de hoogste AAA-kredietrating bij Fitch nu kwijtgeraakt wat betekent dat Amerikaanse staatsobligaties volgens het bureau niet meer tot de veiligste beleggingen behoren. Minister van FinanciĆ«n Janet Yellen noemde de verlaging “volstrekt ongegrond” gezien de kracht van de Amerikaanse economie.

AMD werd 7 procent lager gezet. De kwartaalcijfers van het chipbedrijf waren beter dan verwacht, maar de vooruitzichten stelden teleur. Branchegenoten als Intel, Nvidia en Applied Materials werden mee omlaag getrokken met verliezen tot 4,8 procent.

Daarnaast werden ook nieuwe cijfers verwerkt over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Loonstrookverwerker ADP meldde dat er in juli 324.000 banen zijn bijgekomen in het bedrijfsleven. Dat was veel meer dan verwacht. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.

Andere bedrijven die met kwartaalresultaten naar buiten kwamen waren onder meer taxidienst en maaltijdbezorger Uber (plus 0,7 procent), levensmiddelenproducent Kraft Heinz (plus 1,2 procent), koffieketen Starbucks (plus 0,9 procent) en Yum! Brands, de eigenaar van Taco Bell, Pizza Hut en KFC, dat 1 procent inleverde.

Verder stond ook Tupperware Brands in de belangstelling. De koers van de verkoper van opslagbakjes voor voedsel is in de afgelopen twee weken enorm hard gestegen ondanks waarschuwingen van het bedrijf dat het failliet kan gaan. Kleine beleggers hebben zich echter op het aandeel gestort, maar daar kwam nu even een einde aan, want het aandeel Tupperware kelderde 32 procent.

De euro was 1,0938 dollar waard, vrijwel evenveel als bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 79,81 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 83,50 dollar per vat.